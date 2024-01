Giovanni Cacioppo e le differenze tra uomini e donne a "Zelig Off" 2003

"Sono andato nel bagno di Zelig e ho visto che è tutto in ordine, bello pulito, tre servizi, carta igienica e sapone" esordisce Giovanni Cacioppo a "Zelig Off" 2003. "Solitamente frequento posti molto meno, dove se trovi la porta in bagno è già tanto. È fastidioso andare a fare i bisogni in un posto così perché non ti puoi rilassare" ha proseguito il comico siciliano.

"Le donne quando vanno in bagno sembra che vanno a fare una rapina. Partono in cinque sei, una fa la pipì, una resta fuori, due attendono al parcheggio. Una vera organizzazione - continua Giovanni Cacioppo evidenziando le differenze tra uomini e donne quando si va in bagno. "Le invidio perché partono già da casa così" conclude.