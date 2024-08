Giovanni Cacioppo e la burocrazia dei criminali a "Zelig Circus" 2004

Era il 2004 quando Giovanni Cacioppo saliva sul palco di "Zelig Circus" per uno dei suoi divertentissimi sketch. Il comico, in quell'occasione, aveva raccontato al pubblico dello show comico di Canale 5 i problemi con la burocrazia dei criminali. Secondo l'ironico monologo del comico, infatti, anche i ladri devono fare i conti con tasse, multe e incombenze di ogni tipo. Così come avviene per il resto dei cittadini. Per non parlare delle pensioni che per Cacioppo non tutelano chi sbarca il lunario con questo tipo di attività.