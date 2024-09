La lezione di Giovanni Bondi a "Zelig Off" 2010

Come molti insegnanti, Bondi, si sfogava per le difficoltà del suo lavoro direttamente con la "classe", in questo caso il pubblico di "Zelig": "Non ce la faccio più - aveva esordito nel suo sketch in questa puntata del 9 novembre 2010 -. La prima ora in Val D'Aosta, la seconda a Gioia Tauro, la terza a Venezia. Ormai vivo negli Autogrill". Dopo aver "interrogato" i conduttori Federico Basso e Teresa Mannino, ma non ricevendo le risposte corrette, Giovanni Bondi decide di spiegare. "Ho corretto i compiti di giovedì in Autogrill, è stato un picnic con gli hooligans"