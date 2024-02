Giorgio Faletti è l'imprenditore Attilio Bossolazzi a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1998

L'artista ha conosciuto il successo in diversi campi artistici: dalla televisione al cinema impegnato, passando per la musica e la scrittura

Vi ricordate di Giorgio Faletti nei panni Attilio Bossolazzi? Succedeva a "Zelig - Facciamo Cabaret" (il video in alto, in particolare, è di una puntata del 1998), dove l'attore interpretava un piccolo imprenditore, nonché tra i fondatori di una ditta familiare famosa per il suo olio.

Artista poliedrico, Faletti, nato ad Asti il 25 novembre 1950, ha conosciuto il successo in diversi campi artistici: dalla televisione al cinema impegnato, passando per la musica (sia come cantante che come autore) e la scrittura.

Nel 2002 ha, infatti, esordio da narratore con il thriller "Io Uccido", capace di vendere oltre quattro milioni di copie, seguito da una serie di altri libri di successo (da "Niente di vero tranne gli occhi" a "Io sono Dio"). È scomparso a Torino il 4 luglio 2014.