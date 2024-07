Giorgio Armani compie 90 anni, ecco come raccontava il suo successo ai Telegatti 1991

Buon compleanno Giorgio Armani! In occasione della sua festa, vogliamo celebrare lo stilista di fama mondiale con un intervista ai Telegatti 1991, quando presentato da Raffaella Carrà raccontava il suo successo. "La moda che sto facendo serve per vestire e sentirsi meglio in un mondo molto moderno e questo per gli attori e attrici è fondamentale non fingere, ecco" diceva.