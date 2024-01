Giorgio Armani, Vasco Rossi e Roberto Benigni sul red carpet di "Telegatti" 1987

Chi ricorda quando il teatro Nazionale di Milano divenne un red carpet? Per i "Telegatti" 1987 Giorgio Armani, Vasco Rossi, Roberto Benigni e decine di altri vip facevano il loro ingresso alla cerimonia per la quarta edizione del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo. Condotto da Mike Bongiorno affiancato da Carol Alt e Renée Simonsen il concorso, ideato dal settimanale "TV Sorrisi e Canzoni" e trasmesso su Canale 5, assegnava i premi a programmi e personaggi televisivi dell'anno. In quell'edizione nei riconoscimenti esordiva la distinzione tra le categorie "personaggio femminile" e "maschile", vinti rispettivamente da Enrica Bonaccorti e Pippo Baudo.

Dal fondatore della maison di moda Giorgio Armani alla rockstar di Zocca Vasco Rossi, i vip facevano il loro ingresso al Teatro Nazionale, sede della cerimonia, accolti dall'ovazione dei fan. Tra loro anche Marco Columbro, Lorella Cuccarini, Massimo Lopez, Heather Parisi, Enzo Biagi, Edwige Fenech, Gigi Proietti e il comico Beppe Grillo che insieme a Roberto Benigni e Francesco Salvi animò il gala. Confermati i premi a "Quark" di Piero Angela come migliore trasmissione e a "Dallas" come migliore serie TV. Rivediamo la parata di star ai "Telegatti" del 1987.