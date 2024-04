Auguri Giorgia, eccola cantare "Parlami d'amore" a "Un disco per l'estate" 1999

Nel giorno del compleanno dell'artista, rivediamo la sua esibizione con la cover italiana di "Listen with Your Heart" di Diane Warren

Buon compleanno a Giorgia, che il 26 aprile spegne compie 53 anni. Considerata una delle voci femminili più belle della musica italiana, inizia la sua carriera nel 1993, quando, a Sanremo Giovani, presenta il brano "Nasceremo".

Arrivata prima, ottiene l'accesso immediato al Festival di Sanremo dell'anno successivo - sezione Nuove Proposte - dove incanta tutti con "E poi", che, pur chiudendo la sua corsa "solo" in settima posizione, diventa una delle sue canzoni più importanti, assieme a "Come saprei" e "Gocce di memoria"

Nel giorno del suo compleanno, festeggiamo l'artista riproponendo una sua esibizione del 1999, quando, sul palcoscenico di "Un disco per l'estate", presenta il singolo "Parlami d'amore". Si tratta di una cover in lingua italiana di "Listen with Your Heart" di Diane Warren.