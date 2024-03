Auguri Giorgia Surina, eccola al suo esordio a "Zelig Off" 2004

Buon compleanno Giorgia Surina! In occasione della sua festa, rivediamo la conduttrice quando nel 2004 veniva presentata da Claudio Bisio durante la seconda puntata di "Zelig Off". Spigliata vee-jay, il suo esordio avviene su MTV dove per quasi un decennio intrattiene un'intera generazione di giovanissimi.

Nata a Milano da padre croato e da madre pugliese, l'occasione per recitare si presenta a Giorgia Surina con Sofia Coppola nel pluripremiato "Somewhere". In seguito la sua carriera da attrice decolla prima in "Love Bugs 3", poi nella fiction "R.I.S. 4 - Delitti imperfetti", nella serie tv "Un medico in famiglia 7" e nella commedia "Come trovare nel modo giusto l'uomo sbagliato".

"Una ragazza giovane che tutti conoscono, dite voi il nome!", era l'invito che Claudio Bisio rivolgeva al pubblico in studio per accogliere Giorgia Surina. Rivediamo dunque il suo ingresso sul palco di "Zelig Off".