Giorgia parla di Sanremo a "Generazione X" 1996

In attesa di vederla nelle vesti di co-conduttrice questa sera a Sanremo 2024, Giorgia nel 1996 a "Generazione X" parlava della famosa kermesse provando a calmare gli animi e le polemiche del pubblico in studio. "Il Festival di Sanremo è truccato! Il business è il business" commentavano alcuni giovani ospiti. "Perché non chiedere a qualcuno che lo ha vinto?" Suggeriva in modo provocatorio Ambra Angiolini, nelle vesti di conduttrice del programma, chiamando sul palco Giorgia.

"Ma come è truccato il Festival di Sanremo? - dice la cantante al suo arrivo - Ci sono testimonianze di periodi in cui qualcosa non era proprio limpido. Però, almeno quello che ho vinto io non era truccato" conclude sorridendo Giorgia.



La cantante, che affiancherà Amadeus sul palco del Festival di Sanremo 2024, nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio insieme al vincitore dello scorso anno Marco Mengoni, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello, sarà protagonista anche di un revival con Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti.