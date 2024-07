Le vacanze in auto secondo Gioiele Dix a "Zelig" 2008

Vi ricordate Gioiele Dix a "Zelig"? Nel 2008 il comico che odia le vacanze in macchina se la prendeva con i bollini del traffico. "Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre, perennemente, in******o come una bestia. E tutti a dirmi. Eh ma sei già messo così a settembre! Ma non le hai fatte le ferie in agosto? Ed è proprio perché le ho fatte che sono messo così" raccontava il comico.