Gioele Dix contro i viaggi in macchina di coppia a "Zelig" 2008

Era il 2008 e Gioele Dix calcava il palcoscenico di "Zelig" per sfatare il mito della bellezza dei viaggi di coppia. In particolare, dei viaggi di coppia in macchina.

"Io sono un automobilista ed essendo un automobilista sono sempre, costantemente, inca***to come una bestia", iniziava il comico, incredulo che amici, per migliorare l'umore, gli proponessero di dividere il tragitto con un'altra persona. "Ma neanche per sogno! L'ultima volta che ho viaggiato con qualcuno è stato il giorno dell'esame della patente".

"Io li vedo quelli che sono costretti a viaggiare in coppia, tipo marito e moglie, lenti da far paura", continuava Dix. "Lui avvinghiato al volante per non prenderla a pugni, lei attaccata alla maniglia che consuma, polverizza".