Gioele Dix e la passione per il cibo a Zelig 2011

Il racconto di Gioele Dix proseguiva smontando con il suo stile le teorie sulla colazione abbondante ma senza eccessi: "Fa tristezza persino la parola, senti come suona male biscotto al farro e senti invece come suona bene bombolone alla crema".



Infine, però, precisava: "Comunque non sono così autolesionista, mi voglio bene anche io. Proprio per questo uno strappo ogni tanto me lo concedo". Ma anche per l'ultima concessione prima di andare a dormire, il comico deve fare i conti con i rimproveri del salutista.