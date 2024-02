Gino Santercole canta "Una carezza in un pugno" a Popcorn 1980

Era il 1980 quando Gino Santercole, nipote di Adriano Celentano, calcava il palcoscenico della trasmissione musicale "Popcorn" per cantare uno dei più grandi successi che aveva scritto per il Molleggiato: "Una carezza in un pugno".

Al centro, la gelosia benevola di un uomo burbero ma affabile verso la sua compagna: un'anticipazione del ruolo che lo stesso Celentano interpreterà successivamente nel film "Il burbero" di Castellano e Pipolo.

L'arrangiamento della canzone, uscita nel 1968, presenta un ritmo rilassato che richiama le vecchie cavalcate western, con archi e fiati che introducono la voce dell'artista. Da sottolineare, nel coro femminile di accompagnamento, la presenza anche Claudia Mori, la moglie di Celentano.