Sono passati 60 anni dall'uscita dell'album di Gino Paoli "Basta chiudere gli occhi", la sua terza raccolta che conteneva alcuni dei brani divenuti più celebri come "Sapore di sale" e "Che cosa c'è". Nel 2013 il cantante genovese interpretava in duetto con Giuliano Palma quest'ultimo singolo sul palco di "Zelig Circus". Ospiti dello show di Canale 5, condotto in quell'edizione da Teresa Mannino e dal Mago Forest, Paoli e Palma rendevano così omaggio a una canzone divenuta una sorta di "inno" all'innamoramento. Al termine dell'esibizione Mannino e Forest raggiungono i due artisti. "Con la canzoni di Paoli ci si innamora ma ci si lascia anche", scherza la comica.