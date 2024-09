Gino Paoli compie 90 anni, eccolo cantare "Il cielo in una stanza" a "Vota la Voce"

Buon compleanno a Gino Paoli che spegne 90 candeline. Autore di celebri successi della musica italiana, è nato a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 23 settembre 1934: nella sua lunghissima carriera ha regalato al pubblico brani indimenticabili come "Senza fine", "Sapore di sale", "La gatta", "Il cielo in una stanza" e tanti altri.