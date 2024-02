L'esordio di Gigi e Andrea a "Zelig - Facciamo cabaret" 1997

Ve li ricordate Gigi e Andrea sul palco di "Zelig"? Nell'edizione "Facciamo cabaret" del 1997, il duo comico bolognese formato da Gigi Sammarchi e Andrea Roncato debuttava nello show di Italia 1 condotto da Claudio Bisio insieme ad Antonella Elia. Nella gag si vede Roncato vestire i panni di una tipica signora di Bologna che critica Sammarchi perché si presenta con sgargianti camicie che sembrano ricavate dalle sue tovaglie di casa.

Nato nel capoluogo emiliano, il duo Gigi e Andrea ha esordito a metà degli anni settanta nel locale "Club 37". Dopo alcune apparizioni, nel 1981 Sammarchi e Roncato entrano nel cast del primo varietà di Canale 5 "Hello Goggi" condotto da Loretta Goggi.



Per loro è l'inizio di una serie di partecipazioni a trasmissioni televisive di successo degli anni Ottanta come "Premiatissima", "Grand Hotel" e "Festival". La coppia Sammarchi-Roncato ha interpretato anche diversi ruoli in commedie come "Acapulco, "prima spiaggia... a sinistra", i "Pompieri" e "L'allenatore nel pallone" con protagonista Lino Banfi. Rivediamo l'esordio di Gigi e Andrea a "Zelig - Facciamo cabaret" nel 1997.