Il brano di Gianni Morandi sugli anni Sessanta rivisitato a "Zelig Off" 2011

Andrea Di Marco interpreta in chiave comica "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones"

Nell'edizione 2011 di "Zelig Off" il comico Andrea Di Marco rivisitava il brano di Gianni Morandi "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones". Il singolo, tra i simboli musicali degli anni Sessanta, denunciava il conflitto in Vietnam che vedeva contrapposto il nord comunista al sud sostenuto dagli Stati Uniti. La canzone parla infatti di un ragazzo americano che deve abbandonare il suo sogno di viaggiare in Europa per andare a combattere. Per la generazione dei "figli dei fiori", il brano di Morandi divenne un'icona e nello show di Italia 1, condotto da Federico Basso e Teresa Mannino, Di Marco fa notare come a cantare siano soprattutto i più anziani.

Pubblicato nel 1966, nel febbraio successivo "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones" raggiunse il primo posto in classifica e vi rimase per circa tre settimane. Inizialmente censurato per motivi politici, negli anni il brano ha avuto diverse cover in Italia, da artisti come Lucio Dalla, Fiorello e Claudio Baglioni e all'estero: tra le più famose quella di Joan Baez con una versione in portoghese che conquistò il pubblico del Brasile. Rivediamo l'esibizione di Andrea Di Marco con il brano di Gianni Morandi sul palco di "Zelig Off" 2011.