Gianni Morandi compie 75 anni: rivediamolo cantare "Bella signora" tra il pubblico di "Vota la Voce" nel 1990

L'eterno ragazzo dalla faccia sorridente, un pezzo di storia italiana: Gianni Morandi non ha mai messo da parte l'ottimismo di chi si vede sempre sorridere dalla vita, poco importante se a volta qualcosa non va.



Nato a Monghidoro l'11 dicembre 1944, per Morandi la popolarità è una condizione naturale: per questo decide di dedicarsi interamente alla musica e negli anni '60 nascono i primi, indimenticabili 45 giri che ancora oggi sono i suoi cavalli di battaglia. Brani come "Fatti mandare dalla mamma" sono sia lo specchio di un'epoca sia il ritratto di uno stile di vita.



Il trampolino di lancio vero e proprio lo imbocca però nel 1964 vincendo al "Cantagiro" con la canzone "In ginocchio da te". Nel 1966 sposa Laura Efrikian e l'anno dopo parte per il militare, un evento seguito con grande apprensione perché il ragazzo tutto "casa-chiesa e mamma" imbracciava le armi. Il ritorno a casa lo trova in perfetta forma: ottiene il primo posto a "Canzonissima".



Gli anni '70, invece, costituiscono per lui il periodo di crisi, forse perché le sue proposte neutre mal si conciliavano con il clima del momento. Trascorso il decennio, eccolo risorgere negli anni '80 e trovare nuova consacrazione nel 1987 con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri, assieme ai quali sfonda con "Si può dare di più" - grazie al quale la carriera di Morandi si risolleva e conclude la sua rinascita negli anni '90. Tra collaborazioni con altri artisti e tour studiati appositamente, il cantante vuole essere il più possibile vicino alla gente: una decisione che lo renderà ancora più amato dal pubblico.



Morandi ha però conosciuto anche il set cinematografico ("La cosa buffa") e negli ultimi anni ha rispolverato le sue capacità attoriali sia partecipando a fiction sia conducendo fortunate trasmissioni televisive. Nel 2011 gli viene affidata la conduzione del Festival di Sanremo, affiancato da Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis assieme alla coppia Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Per festeggiare i suoi 75 anni rivediamolo a "Vota la Voce" quando cantò "Bella signora" in mezzzo al pubblico e si prese anche del tempo per parlare con Vasco Rossi.