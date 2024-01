Gianni Fantoni a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Vi ricordate Gianni Fantoni a "Zelig - Facciamo Cabaret"? Nel 1997 il comico di Ferrara parla del suo rapporto con il fisico sul palco dello show. "Innanzitutto mi voglio scusare con quelli seduti qua davanti perché l'asta del microfono copre gran parte della mia persona - esordisce scherzosamente il comico - io non sono sempre stato così, fino ai 15 anni ero magrissimo, poi mi hanno regalato il motorino e andandoci su a bocca aperta si è formato questo rigonfiamento d'aria".

"Un'altra cosa è che credo nella reincarnazione - prosegue - solo che non ho capito il meccanismo e credo di essermi reincarnato sei sette volte nella stessa persona. La verità la dico qui in esclusiva per la prima volta, io mi sono siliconato. La mia pancia è una protesi montata a rovescio e nonostante la dimensione e le mie forme riesco a fare diversi mestieri come ad esempio il modello" ironizza Gianni Fantoni.