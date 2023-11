Ricordate Gianni Cinelli, il comico giamaicano di "Zelig Off" 2003?

"Peace, love and respect!" Esordisce saltellando e pronunciando queste parole Gianni Cinelli, il comico giamaicano di "Zelig Off", mentre fa il suo ingresso sul palco del programma nel 2003. Ad attenderlo i due conduttori: Claudio Bisio e Michelle Hunziker, una delle coppie più affiatate che si sono avvicendate sul palco della trasmissione comica. "Andiamo a sfumare insieme" dice salutando Bisio con un abbraccio.

"Do you like a ganja? Buongustaia!" Prosegue tirando fuori dalla sua tracolla un barattolo di marijuana. "Questa è droga! Sei uno spacciatore!" Dice stupito Claudio Bisio. "Ma quale spacciatore, sono un fiorista, like a margherita. Facciamo spinotto! Peace, love and respect!" conclude ironicamente il comico giamaicano Gianni Cinelli.