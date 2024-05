L'esordio di Giancarlo Kalabrugovic a "Zelig Off" 2007 

Vi ricordate Giancarlo Kalabrugovic a "Zelig Off"? Nel 2007 veniva chiamato sul palco come studioso e filosofo metropolitano per approfondire alcune tematiche e teorie legate alle periferie. "Pino dei palazzi è un balordo delle case popolari, è un tipo: Mimmo c'hai le sigarette? Oh ragazzi andiamo con i motorini a trovare Bernardo Provenzano? Bastardi mi hanno staccato la pipetta".

"Ho capito il legame del disagio generale legato ai motorini", diceva in modo ironico la conduttrice cercando di analizzare le sue parole. "Pino dei palazzi non sopporta i lavori al centro di Milano. Oh muratori c'avete le sigarette? Che poi intorno agli scavi ci sono sempre i pensionati che guardano i lavori. Poi si è sbloccato il traffico perché il camion di terra è andato a scaricare. Mi piacerebbe troppo guidarlo", concludeva Giancarlo Kalabrugovic.