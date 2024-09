Giancarlo Fisichella fa una sorpresa a Oriano Ferrari a "Zelig Circus"

"Ero partito e avevo iniziato a spingere forte - aveva raccontato Fisichella a Marco Della Noce e Claudio Bisio -. Dopo un po' mi rendo conto di essere da solo e chiamo il mio box, per chiedere dove fossero finiti tutti gli altri e se ci fosse qualche problema. Mi rispondono: 'guarda che sei in testa da solo'". Rivediamo il simpatico siparietto, in onda durante la puntata di "Zelig Circus" del 14 aprile 2005.