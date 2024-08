Buon compleanno Gerry Scotti, rivediamolo a "Zelig" 2014 con Raoul Bova e Paola Cortellesi

La conduzione di "Zelig", seppur per una puntata d'eccezione, si va ad aggiungere alla lunga lista di programmi di successo condotti da Gerry Scotti, come "Passaparola", "Chi vuol essere milionario?", "Caduta Libera", "Io canto" e "Lo show dei record".



Programma dopo programma, dopo gli esordi in radio il presentatore nato in provincia di Pavia il 7 agosto 1956 si è affermato come uno dei volti più amati della televisione italiana, confermandosi adatto sia alla fascia preserale che alla prima serata, fino a essere designato dal grande Mike Bongiorno come il suo erede.