Gerry Scotti in versione cameriere al tavolo di Ale e Franz a "Zelig" 2014

I due comici, nei panni di arzilli vecchietti, non riconoscono il popolare conduttore

Polemici e arzilli, a "Zelig" 2014 Ale e Franz vestivano i panni di due vecchietti all'osteria che vengono serviti da un cameriere d'eccezione: Gerry Scotti. La gag inizia con un vivace scambio di battute sui rispettivi acciacchi, poi al loro tavolo compare il popolare conduttore che Franz scambia inizialmente per Paolo Bonolis. A quel punto Scotti domanda loro a quanto ammonta il conto da pagare e parte la musica delle, ormai celebri, carte di "Amici". Nel cast di "Zelig" per vent'anni, dal 1996 al 2016, il duo comico composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa, ha dato vita a innumerevoli gag, celebre quella della "panchina" dove Franz importuna Ale mentre legge il giornale.

Oltre allo show di Canale 5 condotto da Claudio Bisio e da Vanessa Incontrada, sul piccolo schermo Ale e Franz si sono cimentati come protagonisti di "Buona la prima", programma di Italia 1 basato sull'improvvisazione. Il 6 maggio 2024 Gerry Scotti, al timone del tg satirico "Striscia la Notizia" in coppia con Michelle Hunziker, ha inaugurato su Canale 5 la nuova stagione de "La Ruota della Fortuna", il celebre quiz condotto per 14 anni da Mike Bongiorno: la ventesima edizione omaggia i 100 anni dalla nascita del celebre presentatore, morto l'8 settembre 2009. Rivediamo la gag di Ale e Franz nei panni di due vecchietti insieme a Gerry Scotti a "Zelig" nel 2014.