Geppi Cucciari e le bugie delle donne a "Zelig" 2010

"In quanto donna io dico sempre la verità", esordiva così Geppi Cucciari a "Zelig" nel 2010. "Noi donne al massimo diciamo le bugie bianche, quelle innocenti che non fanno male a nessuno, del tipo: non ti preoccupare amore, può capitare, non lo dico alle mie amiche e neanche ai miei amici. Altre bugie invece - prosegue la comica - sono dette per evitare discussioni domestiche come quando, dopo una seduta di shopping, ti chiede: quanto l'hai pagata quella borsa?".

"La verità - dice Geppi Cucciari - è che le borse hanno due prezzi: quello da dire al marito e quello reale effettivo. Quello che però dobbiamo chiederci è come fanno gli uomini ad andare in giro senza borsa e a mettere dunque tutto nelle tasche: il telefono, le chiavi di casa, il portafogli, tanto da sembrare dei Teletubbies".

Nata a Cagliari nel 1973, Maria Giuseppina Cucciari entra nel laboratorio artistico di "Zelig" nel 2001. Da quel momento, prendendo anche parte ad altre collaborazioni, diventerà uno dei volti più amati del programma, per poi misurarsi anche in pellicole cinematografiche come "Grande, grosso e... Verdone", "Un fidanzato per mia moglie", fino al nuovo film di Giovanni Veronesi "Romeo è Giulietta".