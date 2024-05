Geppi Cucciari in versione Jessica Rabbit a "Zelig Off" 2005

Vi ricordate Geppi Cucciari in versione Jessica Rabbit a "Zelig Off" nel 2005? La comica Maria Giuseppina Cucciari - in arte Geppi, armata di parlantina graffiante, in abito rosso si esibiva sul palco dello show. "No, non sono il Gabibbo" - ironizzava - "Ciao, sono Bonaria ma siccome mi sento tra amici chiamatemi pure Bona. Come vedete sono la tipica ragazza della porta accanto, se vivete vicino a un sexy shop".

Comica abile a prendersi in giro prima di ironizzare sugli altri, Geppi Cucciari nasce a Macomer, in provincia di Nuoro. Laureata in Giurisprudenza, arriva a giocare anche in serie A2 con la maglia del Virtus Cagliari. Trasferitasi a Milano frequenta il laboratorio teatrale Scaldasole partecipando a diversi spettacoli teatrali ma la vera notorietà arriverà sul palco di "Zelig".