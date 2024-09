Geppi Cucciari e la vita di coppia a "Zelig" 2007

In questo sketch andato in onda nella puntata dell'8 novembre 2007, Geppi Cucciari parlava dei problemi della vita di coppia, dal punto di vista delle donne. "Avere un uomo in casa all'inizio è bellissimo - diceva -, hanno una grande abilità manuale, aggiustano tutto e in men che non si dica trovi il bagno ristrutturato e la camera soppalcata". Le cose, secondo la comica, cambierebbero però dopo poco tempo: "Dopo un po' iniziano a risponderti: lo faccio dopo".