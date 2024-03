Galli e Battocchio, le cassiere di "Zelig Off" 2009/2010

Le due cassiere al lavoro non guardano in faccia a nessuno e ne hanno una per tutti

Vi ricordate Galli e Battocchio le due cassiere di "Zelig Off"? In camice verde, sul palco dello show nel 2009/2010, le due comiche si esibivano con indosso la divisa del supermercato mentre portavano avanti i conti in cassa: "Apre la cassa 12! Ce l'hai la tessera? Signora non c'è bisogno di litigare, rifà la fila come tutti quanti. Se la rivedo ancora superare sulla destra le tolgo 10 punti fragola!".

"Ascolti lei doveva va con quei scaffali? Ho capito che c'è scritto tutto a 1 euro ma non sono in vendita!" Proseguono le due cassiere tra un conto e l'altro. "Senti questa, comunicazione interna: gli addetti alla sicurezza interna sono pregati di allontanare pollicino dal reparto panetteria" dice scherzando una delle comiche. "È arrivata la cabarettista, ma perché non vai allo Zelig?" Consiglia l'altra in modo ironico.