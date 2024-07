Zelig 2008 rende omaggio a Fred Buscaglione

Insieme a loro Roy Paci, il trombettista e cantante di Siracusa. Il trio ha voluto omaggiare Fred Buscaglione che già a partire dalla fine degli anni cinquanta, era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solo come cantante. Pubblicità, tv e film, Buscaglione in quegli anni era davvero dappertutto. Morì improvvisamente nel 1960 a soli 38 anni, in un incidente stradale dopo un’esibizione romana.