Franco Neri e il rapporto con la madre a "Zelig Off" 2003

"Franco, o Franco!", con questo tormentone Franco Neri conquistava il pubblico di "Zelig Off". In una puntata del 2003 dello show comico di Italia 1, il cabarettista si soffermava con ironia sulle differenze di approcci tra una madre di Torino, sua città natale, e una della Calabria, regione di provenienza dei suoi genitori. L'esempio è quando il figlio deve andare a lavorare ma non sente la sveglia. Se la madre torinese entra in cameretta "in punta di piedi", il tono della madre di Neri è ben diverso: "Se la sveglia è alle 8 lei alle 4 è già in piedi per fare la spesa", dice aggiungendo che per svegliarlo lei urlava per ben due volte il suo nome come fosse un "avviso di chiamata".

Vincitore di "premi della risata" a Viareggio e a Biella tra gli anni ottanta e novanta, Franco Neri ha fatto parte del cast di "Zelig" per due stagioni mentre tra il 2005 e il 2006 ha affiancato Ezio Greggio come conduttore del tg satirico di Antonio Ricci "Striscia la Notizia" su Canale 5. Forse non tutti sanno che nel 1999 il comico torinese ha partecipato come attore a "Scherzi a parte" organizzando burle con vittime il cantautore Roberto Vecchioni e l'allenatore di calcio Emiliano Mondonico. Rivediamo la gag di Franco Neri sul palco di "Zelig Off" nel 2003.