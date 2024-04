Buon Compleanno Franco Neri, i primi lavori nell'esibizione a "Zelig Off" 2007

Ha fatto parte del cast della trasmissione per due stagioni, mentre, tra il 2005 e il 2006, ha affiancato Ezio Greggio a "Striscia la Notizia"

Tanti auguri a Franco Neri, che il 13 aprile spegne 61 candeline. Insignito dei "premi della risata" a Viareggio e a Biella tra gli anni Ottanta e Novanta, il comico ha poi fatto parte del cast di "Zelig" per due stagioni, mentre, tra il 2005 e il 2006, ha affiancato Ezio Greggio come conduttore del tg satirico "Striscia la Notizia" su Canale 5.

Meno noto è il suo coinvolgimento come attore in "Scherzi a parte" nel 1999, durante il quale ha partecipato a sketch con vittime personaggi come il cantautore Roberto Vecchioni e l'allenatore di calcio Emiliano Mondonico.

Lo festeggiamo riproponendo un monologo che ha presentato nel 2007 a "Zelig Off", sui primi lavori che - purtroppo o per fortuna - non si scordano mai.