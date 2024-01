Franco e Ciccio elencano i loro premi ai "Telegatti" 1984

Ospiti ai "Telegatti" nel 1984, Franco e Ciccio ritiravano il riconoscimento per il loro show di Italia 1 "Bene, bravi, bis". Accolti sul palco dal conduttore della serata Mike Bongiorno, i due comici siciliani non persero occasione per divertire il pubblico elencando altri "premi" conseguiti nel corso della loro lunga carriera dall'Orso d'oro al Festival internazionale del cinema di Berlino all'Osso d'oro di una mostra canina. Tra le coppie cult del cinema italiano nel dopoguerra, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia hanno girato insieme oltre 100 film tra gli anni Sessanta e Ottanta.

Sul grande schermo Franco e Ciccio hanno portato una comicità ispirata alla celebre coppia comica statunitense Stanlio & Ollio spaziando dal teatro alla radio e alla televisione. Proprio a metà degli anni Ottanta il duo ha preso parte a trasmissioni comiche di successo sulle reti Mediaset come "Ridiamoci sopra", "Beauty Center Show" e "Grand Hotel", ideato da Silvio Berlusconi. Il sodalizio tra Ciccio Ingrassia e Franco Franchi è proseguito fino alla morte di quest'ultimo, nel dicembre 1992. Rivediamo la premiazione di Franco e Ciccio ai "Telegatti" del 1984.