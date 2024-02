Francesco Paolantoni è Robertino a "Mai dire Gol" 1995

"Ho vinto qualche cosa", è la frase tormentone di Robertino, il personaggio interpretato da Francesco Paolantoni. In una puntata del 1995 di "Mai dire Gol" il "super campione" non vince alcun premio in denaro, bensì una sorpresa amorosa. Claudio Lippi e Simona Ventura, al timone di quella edizione del programma della Gialappa's Band in onda su Italia 1, si improvvisano conduttori di "Stranamore", popolare show di Alberto Castagna sui sentimenti.

Sulle note di "All you need is love" dei Beatles, che apriva ogni puntata di "Stranamore", Lippi chiama in studio Luisa, la fidanzata di Robertino. La ragazza tuttavia inizialmente non si presenta all'appuntamento suscitando la delusione del super campione. Ma quando le speranze sembrano perse ecco che Luisa sbuca dalla postazione del concorrente assicurando così il lieto fine.

Riviviamo il momento "Stranamore" a "Mai dire Gol" nell'edizione 1995.