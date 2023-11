Francesco Paolantoni a "Cabaret" per una notte 1987

Vi ricordate Francesco Paolantoni a "Cabaret"? Nel 1987 l'attore e comico esordiva con il suo monologo "Tu suoni…" sul palco. "Io vorrei, se fosse possibile, proporre qualcosa di forte. Ogni volta è come se fosse la prima volta, è come se qualcosa mi si bloccasse qui sulla bocca dello stomaco, come se qualcosa volesse a tutti i costi uscire, come se dovessi fare la c***a" ha esordito.

Il comico napoletano, ha poi proseguito: "Ho avuto un problema urgente che ho risolto e ora vorrei, se fosse possibile, riproporre qualcosa di forte. Le ultime esperienze vissute mi hanno svuotato e ora in me qui dentro non c'è più niente ma sento che qualcosa rifiorisce, che cresce. Saranno mica i peperoni?" ha concluso scherzosamente l'attore Francesco Paolantoni.