Francesco Guccini compie 80 anni: rivediamolo in un'intervista a "Be bop a Lula" del 1988

Buon compleanno a Francesco Guccini: il cantautore festeggia oggi 80 anni. Fra i più rappresentativi e popolari esponenti del cantautorato italiano, il suo debutto ufficiale risale al 1967 con l'LP Folk beat n. 1. Nella sua carriera ultraquarantennale ha pubblicato oltre venti album.

Per festeggiare questo traguardo così importante, rivediamolo in un'intervista che aveva rilasciato a Red Ronnie nel 1988 per il programma "Be bop a Lula" in cui, tra le chiacchiere sulla musica e sulla sua carriera e dopo un'esibizione acustica inedita, Francesco Guccini ammetteva di aver iniziato a fare musica e suonare per conquistare le ragazze.