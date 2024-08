Auguri a Flavio Oreglio, le sue poesie a "Zelig Event" 2016

Musicista, attore, cultore del Teatro Canzone, si esprime da sempre unendo la riflessione all'umorismo, la satira alla poesia. Il suo successo lo porta a girare l'Italia in diversi spettacoli articolati, iche spesso sono diventati anche l'ispirazione per i suoi libri. Come "L'arte ribelle – Storia del cabaret da Parigi a Milano" (2019) e "Brev Art – Vent'anni di momenti catartici" (2020) uscito in occasione del Ventennale del momento catartico (2000 - 2020). In questo video lo rivediamo nel corso di "Zelig Event" nel 2016, insieme a Michelle Hunziker e Christian De Sica.