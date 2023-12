La prima apparizione di Ficarra e Picone a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Vi ricordate la prima apparizione di Ficarra e Picone a "Zelig - Facciamo Cabaret"? Nel 1997 il duo comico si univa a Salvatore Borrello per una scena comica in treno. I tre passeggeri si ritrovano vicini durante il viaggio: "Scusi è libero? Viaggio lungo eh?" Chiede Picone a Salvatore Borrello: "Senta per cortesia non disturbi, io ho preso lo scompartimento perché non voglio essere disturbato. Si faccia il suo viaggio che io mi faccio il mio".

A unirsi alla scena arriva Ficarra: "Salve, posso?" Dice prima di iniziare un monologo sul tempo e sull'inquinamento nelle città italiane. "Ma cos'è non mi fate più un mah un boh un rumorino? Ma così non vale però" ha proseguito Ficarra mentre Picone e Salvatore Borrello cercano in tutti i modi di evitarlo anche solo con lo sguardo.