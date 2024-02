I problemi in famiglia di Ficarra e Picone a "Zelig Circus" 2004

Per Ficarra e Picone l'indifferenza pesa di più di un tradimento: sul palco di "Zelig Circus" nel 2004 i due si confidavano i rispettivi problemi di famiglia. Al compare, Picone rivela che sua moglie è andata con un altro definito "un bravo ragazzo", ma in realtà si dispera perché la cognata ha iniziato a trascurare il marito. "Ho scoperto il motivo: lui lavora", scandisce il comico siciliano. Sempre nel programma di Canale 5 basato sul cabaret condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, i due si confrontano sulle rispettive preferenze politiche in vista delle imminenti elezioni europee ironizzando sul duello tra i leader dei poli: Silvio Berlusconi e Francesco Rutelli.

Nati artisticamente nel 1993 la coppia comica, formata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, esordisce come parte del quartetto "Chiamata Urbana Urgente". Rimasti in due, nel 2001 i comici si uniscono al cast di "Zelig" dove interpretato vari personaggi oltre ai "nati stanchi siciliani": tra questi i panchinari dell'Inter, i giocatori della Nazionale di calcio e gli avvocati Angelino e Niccolò che scrivono leggi ad personam per il Presidente del Consiglio. Rivediamo la gag di Ficarra e Picone nei panni dei "nati stanchi" sul palco di "Zelig Circus" 2004.