Fabrizio Fontana in "Le so tutte" a "Zelig Circus" 2003

Chi ricorda Fabrizio Fontana in "Le so tutte" a "Zelig Circus"? Il comico, che oggi è uno degli inviati di "Striscia la Notizia" nei panni di Capitan Ventosa, è divenuto celebre grazie allo show comico e nel 2003 si esibiva sul palco del programma televisivo alla presenza dei conduttori Claudio Bisio e Michelle Hunziker.

Leggi Anche Paolo Migone contro i boyscout a "Zelig" 2001

Ma "Le so tutte" non è l'unico personaggio interpretato da Fontana. Molti ricorderanno anche James Tont, il buffo agente segreto, in stile 007. Le prime esperienze di Fontana risalgono al 1997, quando fece il suo debutto in televisione nel programma di Italia 1 "Skatafascio". Successivamente diventa uno dei volti di "Paperissima sprint" su Canale 5 nel 1999 e l'anno successivo approda su Italia 1 diventando uno degli inviati de "Le Iene".