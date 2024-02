L'omaggio a Fabrizio De André sul palco di "Zelig" 2010

Non solo comicità, negli anni "Zelig" ha omaggiato i grandi della musica italiana: tra questi Fabrizio De André che in una puntata del 2010 "riviveva" attraverso il ricordo delle sue canzoni. Sul palco Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, al timone dello show di Canale 5 basato sul cabaret, interpretano alcuni brani scritti dal cantautore genovese, morto a 58 anni l'11 gennaio 1999: da "Via del campo" a "Il Pescatore" due figli d'arte accompagnano i conduttori nel medley: Cristiano De Andrè, primogenito dell'artista, e Paolo Jannacci, figlio di Enzo Jannacci.

Considerato uno più influenti cantautori italiani "Faber", così come era soprannominato dall'amico Paolo Villaggio, era noto come il "poeta degli sconfitti". Le sue canzoni assomigliano a poesie con protagonisti gli ultimi della società dagli emarginati ai ribelli e alle prostitute. Nei quasi 40 anni di carriera e 41 album pubblicati, De André ha dato prova di un talento poliedrico comprovato dalla capacità di valorizzare non solo il dialetto ligure ma anche altri idiomi dal gallurese al napoletano. Rivediamo l'omaggio dei conduttori di "Zelig" a Fabrizio De André nel 2010.