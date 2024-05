Le inchieste di Fabio De Luigi nei panni di Carlo Lucarelli a "Zelig" 2014

Il comico imita lo scrittore di gialli in una parodia di "Blu notte" con Cristiana Capotondi, Mago Forest e il duo Ale e Franz

"Paura eh?", con questo tormentone Fabio De Luigi vestiva i panni del giallista Carlo Lucarelli. Nel 2014 a "Zelig", lo show sul cabaret di Canale 5 condotto in quella puntata dalla Gialappa's Band insieme a Mago Forest e Bianca Balti, il comico romagnolo si lanciava in una parodia di "Blu Notte", il programma di inchieste di Lucarelli. Guidato dai commenti ironici della Gialappa's, De Luigi-Lucarelli guida il pubblico nella risoluzione di un caso di cronaca.

Dal buio del palco compaiono all'improvviso diversi personaggi che De Luigi in versione Carlo Lucarelli inserisce nell'intricato puzzle: tra loro l'attrice Cristiana Capotondi, lo stesso Mr. Forest e il duo Ale e Franz. Ale in particolare veste i panni di un uomo griffato che "sussurra" allo stilista Roberto Cavalli. Dagli anni novanta De Luigi ha portato in scena le imitazioni anche all'interno di "Mai dire Gol", storico programma di Italia 1 della Gialappa's basato su calcio e comicità. Rivediamo Fabio De Luigi nella parodia di "Blu Notte" di Carlo Lucarelli a "Zelig" 2014.