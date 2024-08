Fabio de Luigi nei panni dell'ingegner Cane a "Zelig" 2014

Entrato nel cast di "Mai dire Gol" della Gialappa's Band, De Luigi è un comico, doppiatore e imitatore, il debutto avviene nel 1990 con la partecipazione al concorso "La Zanzara d'oro". Seguono negli anni diversi spettacoli teatrali, ma la notorietà arriverà grazie alla partecipazione a "Zelig" in cui inizia a farsi conoscere con le parodie dei primi concorrenti del "Grande Fratello". In questo video lo rivediamo vestire ancora una volta i panni di Cane, che illustra al pubblico di "Zelig" nel 2014 le sue idee irrealizzabili. Ad ascoltarlo Mago Forest e Bianca Balti, conduttori in quella puntata, e la Gialappa's Band che, per un periodo, accompagnò il programma in quell'edizione.