L'esordio di Giovanni Vernia a "Zelig" 2008

Dopo il successo ottenuto nella versione "Off" della trasmissione, il comico arriva per la prima volta al Teatro degli Arcimboldi

Vi ricordate l'esordio di Giovanni Vernia a "Zelig"? Era il 2008 e il comico dopo il successo ottenuto nella versione "Off" della trasmissione arrivò per la prima volta al Teatro degli Arcimboldi nei panni di Jonny Groove.

Capelli pieni di gel, canottiera nera e pantaloni muccati, il dj raccontava a Claudio Bisio - scambiato, per l'occasione per Albertino - le sue serate in discoteca all'Hollywood: "Io ci vado sempre. Il biglietto per entrare costa 40 euro, ma io e il pr siamo legatissimi, come fratelli, e pago 39".

"L'altra sera sono salito sul cubo, ho puntato una tipa e le ho chiesto 'oh, bevi qualcosa?'", continuava Vernia/Groove. "Lei mi ha risposto 'no', l'ho presa".