Enzo Avallone canta "Calipso" a "Popcorn" 1982

Chi ricorda Enzo Avallone ospite a "Popcorn"? Era il 1982 e l'artista salernitano si esibiva con il brano "Calipso" all'interno del programma musicale di Canale 5 condotto tra gli altri da Augusto Martelli e Mauro Micheloni. Pochi anni prima il ballerino aveva raggiunto la popolarità lavorando con Heather Parisi, Loretta Goggi e Beppe Grillo. Fu proprio il comico genovese ha coniare per Avallone il soprannome di "Truciolo" per via dei suoi riccioli biondi.

Avallone ha iniziato da giovanissimo a studiare al Centro Studi Danze Classiche di Salerno per poi continuare alla Scala di Milano, con specializzazioni tra Cannes e Bologna. Nonostante la popolarità raggiunta poco più che ventenne sul piccolo schermo, verso la fine degli anni ottanta la carriera di Avallone ha subito una battuta d'arresto anche per via di guai giudiziari. Per il ballerino naufragò il tentativo di un ritorno sulle scene fino alla morte a soli 41 anni, a causa dell'Aids, nei primi giorni nel 1997. Rivediamo l'esibizione di Enzo Avallone a "Popcorn" nel 1982.