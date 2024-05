Buon compleanno Enrique Iglesias, eccolo a "Festivalbar" 1999

Auguri Enrique Iglesias. Nato a Madrid l'8 maggio 1975 il cantante spagnolo compie oggi 49 anni. Figlio di Julio Iglesias, il suo successo internazionale arriva appena ventenne come testimonia la partecipazione al "Festivalbar", la kermesse musicale dell'estate, in onda su Italia 1, e condotta nel 1999 da Fiorello insieme ad Alessia Marcuzzi. Nella suggestiva piazza di Ostuni (Brindisi) l'artista madrileno portava in gara "Bailamos", singolo estratto dall'album "Cosas del amor" e inserito nella colonna sonora del film "Wild Wild West" con protagonista Will Smith.

Mentre diverse coppie di ballerini si scatenano sul palco, Enrique Iglesias si concede durante l'esibizione un bagno di folla tra i fan del pittoresco borgo pugliese. Vincitore di quel "Festivalbar" fu Jovanotti con "Un raggio di sole" ma per il cantante spagnolo la partecipazione alla kermesse segnò una sorta di consacrazione ufficiale presso il pubblico italiano. La carriera di Iglesias è proseguita con diversi successi discografici che hanno spinto il genere pop latinoamericano in cima alle classifiche mondiali. Nel 2015 il singolo "Bailando", pubblicato l'anno precedente, è stato tra i primi video a raggiungere su Yotutube il miliardo di visualizzazioni, una corsa inarrestabile fino a toccare oggi quota 3,5 miliardi. Rivediamo l'esibizione di Enrique Iglesias nella piazza di "Festivalbar" nel 1999.