Auguri a Enrico Bertolino, il suo monologo a Zelig 2008

"Le borse crollano le banche anche ma la fede è incrollabile! - proseguiva - il Papa una settimana fa ha detto i soldi non sono niente e infatti spariti. Profetico. Ma le sfighe non vengono mai da sole, non cadono solo le borse ma anche gli asteroidi. Dopo millenni sulla terra questi pietroni se proprio devono cadere non possono cadere su Wall Street?" Conclude.