"Emilio" vince il Telegatto come miglior programma del 1989

Per la comicità innovativa priva di volgarità e stereotipi, per le originali strutture di tutta la trasmissione, la redazione "Tv Sorrisi e Canzoni" assegnava nel 1989 il premio speciale alla trasmissione "Emilio". Sul palco della kermesse Zuzzurro e Gaspare, Teo Teocoli, Giorgio Faletti, Athena Cenci e tutta la compagnia del programma comico per il ritiro dell'ambita statuetta.

"Ci tenevamo a ringraziare l'organo di stampa per il premio, il fatto di ricevere un premio da "Tv Sorrisi e Canzoni" ci fa molto piacere. Non sappiamo se ci sarà "Emilio 2" ma vogliamo comunque ringraziare la Gialappa's, la regista e Gino e Michele per l'aiuto che ci hanno dato", hanno concluso i protagonisti del programma sul palco.