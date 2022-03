Con l'aiuto della marionetta Maria Legna il gruppo formato da Elio, Rocco Tanica e Paola Cortellesi cantano "Cara ti amo" a Mai dire gol nel 2001. Erano gli anni d'oro della trasmissione della gialappa's band quando Rocco Tanica, pseudonimo di Sergio Conforti, e Paola Cortellesi hanno avuto una relazione.

Un periodo in cui lo stesso artista ha collaborato agli arrangiamenti dei brani dell'artista. A "Vieni da me", il componente degli Elio e Le Storie Tese ha raccontato: "Io e Paola abbiamo cantato e scritto insieme, abbiamo fatto anche altro insieme. Anche un piccolo incidente". Rivediamo allora proprio una clip di quel periodo: in cui Tanica si esibisce proprio insieme all'attrice, oltre che al suo amico Elio.