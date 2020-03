Elena Sofia Ricci compie 58 anni: eccola ai "Telegatti" nel 1985

Elena Sofia Ricci, all'anagrafe Elena Sofia Barucchieri, compie 58 anni. Nata a Firenze, il 29 marzo 1962, è considerata tra le migliori attrici italiane contemporanee.



Nel corso della sua carriera la Ricci è stata premiata più volte. Ha ricevuto due David di Donatello come migliore attrice protagonista per Ne parliamo Lunedì e Loro e un altro come migliore attrice non protagonista per aver recitato in Io e mia sorella.

Per anni l'abbiamo vista nella serie televisiva i Cesaroni al fianco di Claudio Amendola ed è proprio con lui che recitò in un'altra fiction Quei trentasei gardini per la quale venne premiata nel 1985 ai "Telegatti".

In occasione del suo compleanno rivediamola sul palco del gran galà della tv nostrana insieme a Maria Sole e Ferruccio Amendola.