Duilio Pizzocchi è il camionista Ermete Bottazzi a "Zelig Off" 2003

Chi ricorda Ermete Bottazzi, il camionista incazzato interpretato da Duilio Pizzocchi? Nell'edizione 2003 di "Zelig Off", lo show comico di Italia 1 condotto da Claudio Bisio e Michelle Hunziker, Pizzocchi racconta le disavventure quotidiane di chi per lavoro trasporta mezzi pesanti sulle principali arterie stradali. Ad esempio quando nelle stazioni di sosta in autostrada vede sfrecciare davanti il tipico manager arrogante a bordo di una Spider.

Come raccontato dallo stesso Pizzocchi il personaggio di Ermete Bottazzi trae ispirazione da un viaggio notturno sulle strade di Asti insieme al mago Simon. In quell'occasione il comico reclamava il posto di guida assumendo il tono del tipico "guidatore arrabbiato". Oltre a Ermete Bottazzi, l'umorista bolognese ha dato vita a decine di altre maschere dall'invadente imbianchino ferrarese alla vecchietta acida Novella, dal tossicodipendente in cerca di spicci Cactus all'astrologa Donna Zobeide. Rivediamo la gag del camionista Ermete Bottazzi a "Zelig Off" 2003.